Gruppo Tecnica, aumenta il fatturato

Il gruppo Tecnica, tra i leader leader della calzatura outdoor e dell’attrezzatura da sci, ha chiuso il 2021 con un fatturato di 466 milioni di euro, in crescita del 21,8% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo lordo sale del 40% a 77 milioni- I dati, informa una nota, superano anche i livelli pre Covid del 2019 (+9,8% il fatturato, +55% il Mol). Buoni i risultati dell’export, con gli Stati Uniti come principale mercato (120 milioni di euro generati, mercato in espansione del 32,5% rispetto al 2020 e del 41% rispetto al 2019) e Germania (107 milioni di euro generati, +16,8% sul 2020 e +10% sul 2019). A livello di categorie di prodotti, il 60% dei ricavi proviene dalle calzature; il 30% da quelli destinati alla pratica sportiva invernale; il restante 10% dal segmento pattini in linea.

«L’anno che ci aspetta – ha dichiarato il presidente Alberto Zanatta (nella foto) – vedrà il perdurare di condizioni macro-economiche sfidanti. Il nostro obiettivo è di continuare a crescere, in particolare attraverso una continua attività di ricerca e sviluppo, coniugata con l’estrema attenzione alle tematiche ambientali e sociali. A guidare questa fase cruciale di Tecnica Group, il consiglio di amministrazione ha chiamato un manager di grande esperienza e competenza come Giovanni Zoppas. Con lui e tutte le persone del nostro gruppo, ci proponiamo di diventare sempre più il punto di riferimento per le persone di tutto il mondo che vogliono vivere in ogni stagione una vita “outdoor” e attiva con prodotti di elevata qualità». Il gruppo ha in portafoglio alcuni dei marchi storici del settore: Tecnica (scarponi da sci e footwear), Nordica (sci e scarponi), Moon Boot (footwear), Lowa (scarpe da trekking e outdoor), Blizzard (sci) e Rollerblade (pattini in linea).