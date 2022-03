CDP accredita con la categoria “Gold” le soluzioni di consulenza per le emissioni zero di Enel X per il secondo anno consecutivo

Enel X, l’azienda del Gruppo Enel dedicata ai servizi e ai prodotti energetici avanzati, ha annunciato di avere aderito per il secondo anno consecutivo all’organizzazione non-profit CDP – Disclose Insight Action (“CDP”) in qualità di Gold Accredited Climate Change Solutions Provider. L’accordo di partnership rinnovato quest’anno ha l’obiettivo di migliorare l’accesso delle aziende alle soluzioni di energia rinnovabile. In qualità di Global Gold Accredited Solutions Provider di CDP, Enel X potrà assistere le aziende nel monitoraggio e riduzione delle emissioni dirette e indirette (Ambito 1, 2 e 3). Enel X, società controllata di Enel, che lo scorso dicembre è stata ancora una volta riconosciuta da CDP nella A List come leader nelle azioni per l’ambiente, è un esempio nello sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili.

“Questa partnership sottolinea il nostro costante lavoro verso il raggiungimento di una società a zero emissioni veramente sostenibile”, ha affermato Francesco Venturini, nella foto, CEO di Enel X. “Attraverso questo sforzo congiunto, aiutiamo i nostri clienti aziendali a soddisfare le loro esigenze : raggiungere gli obiettivi di zero emissioni; cogliere adeguatamente le opportunità di transizione energetica; raccogliere, monitorare e gestire i dati sulle emissioni, nonché comunicare i risultati raggiunti in termini di sostenibilità. Per soddisfare queste esigenze, sfruttiamo le nostre caratteristiche distintive, inclusa l’esperienza in materia di energia e sostenibilità, presenza a livello globale che garantisce la vicinanza al cliente e strumenti digitali avanzati a supporto dei servizi di consulenza. I nostri sforzi aiutano le aziende a sviluppare opportunità sostenibili facendo passi essenziali verso un futuro pulito ed elettrificato.”

Enel X può contare su team specializzati di consulenti in grado di aiutare le aziende a pianificare una propria roadmap energetica sostenibile e su misura, che possa integrarsi perfettamente con il modello di business delle organizzazioni. Dalla preparazione della strategia all’implementazione fino alle fasi di ottimizzazione, Enel X offre ai clienti servizi a 360°, dalla rendicontazione delle emissioni e dalla strategia di decarbonizzazione alla sua esecuzione e implementazione. L’approccio modulare dell’azienda consiste in un’ampia gamma di servizi di consulenza per le emissioni zero (che coprono gli Ambiti 1, 2 e 3), dalla raccolta di dati, al calcolo delle emissioni di gas serra (GHG), al monitoraggio e alla rendicontazione a workshop sulle energie rinnovabili, sulla definizione della roadmap del carbonio e sulla relativa attuazione.

CDP, organizzazione globale senza scopo di lucro che cura il sistema globale di pubblicazione di dati ambientali, ha confermato Enel X nella sua rete di partner Gold in virtù dell’obiettivo comune a sostenere le aziende nella riduzione delle emissioni di CO2. L’azienda applicherà le proprie competenze energetiche e incoraggerà le imprese a gestire il proprio impatto ambientale in modo più prudente, consapevole e intelligente, esternalizzando le soluzioni innovative e sostenibili di Enel X.

Enel X darà un importante contributo alla partnership in quanto leader nelle soluzioni energetiche sostenibili. L’azienda gestisce oltre 15 miliardi di euro di spesa energetica dei clienti e li ha aiutati a finalizzare contratti di acquisto di energia (PPA) per circa 3.500 MW e li ha assistiti nell’acquisto di oltre 60.000.000 di MWh di energia rinnovabile, tutto questo grazie alla sua piattaforma digitale che sostiene le aziende in oltre 100 Paesi. (https://corporate.enelx.com/en/our-offer/business-solutions).

“Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Enel X come Gold Accredited Climate Change Solutions Provider di CDP”, ha affermato Paul Robins, Head of Corporate Partnership CDP. Siamo fiduciosi che le capacità di Enel X porteranno molto valore aggiunto a CDP, rendendo noto alle aziende il monitoraggio e la rendicontazione delle proprie emissioni dirette e indirette, nonché la definizione e l’esecuzione di ambiziose strategie di decarbonizzazione per limitare i cambiamenti climatici e raggiungere gli obiettivi di emissioni zero. Riteniamo che la copertura globale di Enel X e la sua esperienza come fornitore di soluzioni di sistemi energetici integrati continueranno a portare valore alle aziende che rispondono a CDP.”

CDP gestisce il sistema di rendicontazione dei dati ambientali a livello mondiale per aziende, città, stati e regioni. Fondata nel 2000 e lavorando con più di 590 investitori con oltre 110 trilioni di dollari di patrimonio, CDP utilizza i mercati dei capitali e gli appalti aziendali per motivare le aziende a pubblicare i loro impatti ambientali e a ridurre le emissioni di gas serra, salvaguardare le risorse idriche e proteggere le foreste. Più di 14.000 organizzazioni in tutto il mondo hanno divulgato i dati attraverso CDP nel 2021, comprese più di 13.000 aziende che valgono oltre il 64% della capitalizzazione di mercato globale, e oltre 1.100 città, stati e regioni. Completamente allineato alla TCFD[1], CDP detiene il più grande database ambientale del mondo, e i punteggi CDP sono ampiamente utilizzati per guidare gli investimenti e le decisioni di approvvigionamento verso un’economia a zero carbonio, sostenibile e resiliente.

Insieme, Enel X e CDP promuoveranno la trasparenza dei dati sulle prestazioni ambientali e l’implementazione di misure che possano favorire un impiego più sostenibile dell’energia nell’intera filiera.