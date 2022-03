Smip acquista il 20% del Porto di Sanremo

Smip, la società dei Porti di Monaco (Société Monégasque Internationale Portuaire) ha acquistato il 20% della Porto di Sanremo Srl, società che ha presentato il progetto di ristrutturazione dello storico approdo della città ligure. In particolare la società Porto di Sanremo si candiderà alla gara per la nuova concessione della marina il cui bando sarà pubblicato prossimamente dal Comune di Sanremo. Il progetto prevede una riorganizzazione della superfice e delle banchine per riuscire a passare dagli attuali 380 a 470 posti barca di dimensioni rilevanti. L’imprenditore Walter Lagorio, ideatore dell’iniziativa e fondatore della Porto di Sanremo Srl, conserva la maggioranza della società con una quota dell’80%.

Smip aveva recentemente acquisito il 20% della Società Port de Cap d’Ail (Spca), titolare della concessione di sfruttamento dell’omonimo scalo fino al 2027.