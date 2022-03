Microsoft, piano per sostenere 10mila startup africane

Microsoft (nella foto, il ceo Satya Nadella) ha annunciato un piano per sostenere 10mila startup in Africa nei prossimi cinque anni attraverso una serie di iniziative tra cui partnership con acceleratori e incubatori in tutto il continente. Lo riferisce la stampa specializzata precisando che la compagnia informatica ha anche annunciato piani per collaborare con gli investitori di venture capital per aumentare l’accesso ai finanziamenti per le startup in Africa, sbloccando 500 milioni di dollari in investimenti “potenziali”. Microsoft ha detto che sta già lavorando con Banque Misr, Global Venture Capital e Get Funded Capital. Queste iniziative saranno portate avanti attraverso l’Africa Transformation Office (Ato) che, recentemente istituito, guida le iniziative strategiche di Microsoft in Africa, collaborando con organizzazioni pubbliche e private.”Il nostro obiettivo nello stabilire queste partnership con gli investitori di venture capital è quello di estendere la rete di potenziali partnership tra Microsoft, gli investitori di venture capital e le startup, aumentando così il finanziamento reso disponibile alle startup idonee”, ha detto Gerald Maithya del Microsoft Africa Transformation Office. “C’è un enorme potenziale per l’Africa di diventare un fiorente hub di innovazione digitale nel panorama globale delle startup. La nostra ambizione è quella di vedere un’esplosione di invenzioni locali che contribuiranno positivamente, non solo all’economia digitale dell’Africa, ma alla società globale”, ha detto l’amministratore delegato di Microsoft Africa Transformation Office, Wael Elkabbany. Microsoft si unisce così alla crescente lista di aziende tecnologiche come Google che stanno arrivando con iniziative rivolte alle startup in Africa. L’anno scorso, Google ha lanciato un fondo di investimento per l’Africa da 50 milioni di dollari per le startup in fase iniziale e in crescita nel continente, succedendo al suo programma Google for Startups Accelerator Africa.