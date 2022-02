Il consorzio OPTI-STEM, guidato da CDMO Cell-Easy, riceve €7 milioni dal governo francese e da Bpifrance e €800.000 dalla Regione Occitania per democratizzare l’accesso alla terapia cellulare in Francia e in Europa

Il progetto OPTI-STEM è finalizzato ad ottimizzare la produzione di MSC (cellule staminali mesenchimali) per democratizzare l’accesso alle stesse e consentire quindi la diversificazione delle applicazioni terapeutiche di questo tipo di cellule e dei loro derivati (esosomi, ecc. ).



Per raggiungere questo obiettivo, il consorzio R&D guidato da Cell-Easy ha ottenuto finanziamenti pubblici pari a oltre 7 milioni di euro nell’ambito della strategia di accelerazione “Biotherapies and Bioproduction of Innovative Therapies” (“Bioterapie e bioproduzione di terapie innovative”), operata da Bpifrance per conto del governo francese.