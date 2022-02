Israele non piace ai turisti che amano organizzare viaggi in auto

Israele è stato valutato come il peggior paese al mondo dove organizzare un viaggio in auto a scopi turistici.

Lo riporta un sondaggio di Zutobi, una popolare app americana di formazione online per automobilisti attiva in Usa, Regno unito, Svezia, Australia, Francia e Germania.

La classifica è stata determinata in base al livello di congestione stradale, tasso di mortalità per traffico stradale ogni 100.000 persone, qualità della strada, costo medio per noleggio auto giornaliero, prezzo medio del carburante, costo medio del parcheggio, attrazioni ogni 100.000 persone, “instagrammabilità” e ricerche su strada. I paesi sono stati valutati su 10 in base a queste categorie: il miglior paese per i viaggi su strada sono gli Stati Uniti, con un punteggio complessivo di 7,17, mentre Israele è stato classificato il peggiore, con 3,84 punti, dietro la Colombia di 0,02 punti.

Inoltre, Israele è stato classificato come il paese più costoso per i prezzi giornalieri di noleggio auto.