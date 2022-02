Servify acquisisce 247around, una piattaforma di servizi a domicilio che connette i consumatori con una rete di servizi OEM

Servify, una startup con sede a Mumbai che collabora con diversi produttori di apparecchiature originali (original equipment manufacturer, OEM) a livello globale per offrire un’esperienza di consumo di prim’ordine, ha annunciato l’acquisizione di 247around, un’esclusiva piattaforma di servizi indiana specializzata in servizi a domicilio per piccoli e grandi elettrodomestici e articoli di elettronica di consumo. Questa acquisizione andrà a consolidare ulteriormente la rete di espletamento di servizi di Servify favorendone l’espansione in nuove categorie di prodotti, oltre a quella dei prodotti smart.

Sreevathsa Prabhakar, fondatore di Servify, ha dichiarato: “Siamo alla ricerca costante di persone che la pensano come noi e di soluzioni di carattere integrativo per accelerare la nostra crescita”.