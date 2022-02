Cartelle esattoriali, nuova dilazione

Possibile richiedere nuove rate per le cartelle esattoriali. Coloro che sono decaduti dal beneficio della rateazione a causa del Covid-19 possono presentare una nuova richiesta per i piani di dilazione entro il 30 aprile 2022. È una delle novità previste dal dl 228/2021 su cui ieri la Camera ha votato la fiducia e che oggi sarà approvato dall’aula in prima lettura, per passare al Senato dove lo stesso testo sarà convertito con la fiducia entro il 28 febbraio (si vedano le novità fiscali nella tabella in pagina). Riaperti dunque i termini per la rateizzazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (data di inizio della sospensione dei termini di versamento delle cartelle), è intervenuta la decadenza dal beneficio. Per queste potranno essere presentante nuove richieste di rateizzazione entro il 30 aprile 2022, fino un massimo di 72 rate mensili. Tra le altre novità, slitta dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine per restituire, senza sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020 non versati e sospesi dal dl Rilancio.

ItaliaOggi