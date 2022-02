Alzheimer, scoperti fattori genetici comuni con la depressione

Depressione e morbo di Alzheimer spesso vanno a braccetto: entrambe le malattie hanno fattori genetici in comune le persone una depressione grave sperimentano un declino più rapido della memoria. A rilevarlo, è un nuovo studio uscito su Biological Psychiatry, pubblicato da Elsevier. I dati epidemiologici collegano da tempo la depressione con il morbo di Alzheimer (AD), una malattia neurodegenerativa caratterizzata da demenza progressiva che colpisce più di un milione di italiani. Con questo studio “aumenta la possibilità che ci siano geni che contribuiscono a entrambe le malattie. ha dichiarato l’autrice Aliza Wingo della Emory University School of Medicine di Atlanta, negli USA che ha condotto le ricerche “Sebbene la base genetica condivisa sia piccola, i risultati suggeriscono un potenziale ruolo causale della depressione sulla demenza”. Gli autori hanno eseguito uno studio di associazione sull’intero genoma (GWAS), una tecnica che scansiona l’intero genoma alla ricerca di aree di comunanza associate a condizioni particolari. Il GWAS ha identificato 28 proteine ​​cerebrali e 75 trascrizioni – i messaggi che codificano per proteine ​​– che erano associate alla depressione. Tra questi, anche 46 trascrizioni e 7 proteine ​​erano associate a sintomi di AD. I dati suggeriscono una base genetica condivisa per le due malattie, che potrebbe determinare l’aumento del rischio di AD associato alla depressione. Sebbene studi precedenti avessero esaminato l’AD e la depressione utilizzando GWAS, il lavoro attuale è stato reso più potente utilizzando set di dati più ampi e recentemente disponibili che hanno rivelato informazioni più dettagliate. “Questo studio rivela una relazione tra depressione e morbo di Alzheimer e demenza correlata a livello genetico”, ha affermato il co-autore senior Thomas Wingo. “Questo è importante perché potrebbe spiegare, almeno in parte, la consolidata associazione epidemiologica tra depressione e rischio più elevato di demenza”. “Questa relazione solleva la questione se il trattamento della depressione possa mitigare il rischio di demenza. – ha aggiunto Wingo – “Abbiamo identificato qui i geni che potrebbero spiegare la relazione tra depressione e demenza che meritano ulteriori studi. Tali geni possono essere importanti bersagli terapeutici sia per la depressione che per la riduzione del rischio di demenza”. “I costi della depressione trattata in modo inefficace continuano a salire. Ci sono prove crescenti che il disturbo depressivo maggiore aumenta il rischio di Alzheimer, ma poche informazioni su questa relazione”, ha affermato John Krystal, editore di Biological Psychiatry. Lo studio, che collega i meccanismi di rischio genetico ai cambiamenti molecolari nel cervello, fornisce il collegamento più chiaro fino ad oggi a sostegno dell’ipotesi che la depressione svolga un ruolo causale nella biologia dell’Alzheimer”. Questo non significa, spiegano gli autori, che se si ha un episodio di depressione la demenza è un risultato inevitabile. Invece, lo studio suggerisce che la depressione trattata in modo inefficace può aggravare la biologia del morbo di Alzheimer, accelerando potenzialmente l’insorgenza dei sintomi e aumentando il tasso di declino funzionale.