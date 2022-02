In Italia navigano tutti col cellulare (90%). Reggono le testate di informazione online

Nel 2021 la total digital audience registrata da Audiweb ha raggiunto il 74,5% della popolazione dai 2 anni in su nel mese medio (+2,2% rispetto alla media del 2020), pari a una media di 44,3 milioni di utenti unici collegati dai device rilevati. La fruizione da Mobile (Smartphone e/o Tablet) ha raggiunto un livello di concentrazione dell’89,8% della popolazione di 18-74 anni, con 39,1 milioni di individui che si sono collegati mensilmente in media nel 2021 da questi device.



Rispetto al 2020 la fruizione di internet nel giorno medio ha registrato un incremento dell’8,2%, con un uso nel quotidiano ancora in crescita tramite Mobile che raggiunge il 77,5% della popolazione tra i 18 e i 74 anni (+12,8%) e di quasi il 90% nel mese medio.

Nel 2021 l’andamento dell’audience online nel giorno medio tra i diversi mesi dell’anno riprende la forma a cui eravamo abituati, dopo l’anno dell’esplosione della pandemia Covid 19 in cui l’andamento era stato completamente stravolto.

Ritroviamo, lievi cali nella frequenza di fruizione in corrispondenza dei mesi estivi o di intervalli legati a particolari festività e picchi di audience nei momenti di ritorno alla normalità, ad esempio dopo le vacanze estive o in periodi con eventi di particolare rilievo.



Tra le prime cinque categorie di siti e applicazioni più visitati in media mensilmente nel 2021 troviamo le categorie che raggruppano i motori di ricerca(Search) con 41,5 milioni utenti unici mensili, i servizi e strumenti online (Internet Tools / Web Services) con 39,6 milioni di utenti unici in media, le piattaforme e siti di video e cinema (Video / Movies) con 38,8 milioni di utenti unici, i portali generalisti (General Interest Portals & Communities) con 38,6 milioni di utenti, i Social Network (Member Communities) con 38,5 milioni di utenti, le testate di informazione online (Current Events & Global News) con 38,1 milioni di utenti.



Presentano elevati valori di audience media mensile anche le categorie che raggruppano i siti e le piattaforme di e-commerce di largo consumo (Mass Merchandiser) con 32,2 milioni di utenti unici in media nel 2021, i siti governativi(Government) con 30,1 milioni di utenti e i siti dedicati alla salute e al benessere(Health, Fitness & Nutrition) con 29,9 milioni di utenti.