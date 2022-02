Torna Raspelli Magazine

E’ online il nuovo numero del mensile digitale gratuito “RASPELLI MAGAZINE” di cui il “cronista della gastronomia” è direttore responsabile: in 83 pagine le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese- Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici: tutto è nato dalla ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo).

Sul RASPELLIMAGAZINE del febbraio 2022 il “cronista della gastronomia” dedica di nuovo il suo editoriale ai tre vaccini, al green pass, alla voglia di tornare al ristorante.

Poi c’è il racconto della prova diretta di Raspelli in tre ristoranti, con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante”: a Torino, l’Hôtel Belvedere, a Viano (Reggio Emilia) il Borgo Cadonega Relais & SPA, a Milano Marittima (Ravenna) la Terrazza Bartolini.

Grandi fotografie anche per i tre alberghi testati e raccontati. In questo numero: a Torino l’Hôtel dei Pittori, a Rodengo Saiano (Brescia) il Morgana, a Bobbio (Piacenza) il Nobile.

Poi si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato o si commentano le notizie più significative o più curiose di queste ultime settimane:

CRODO (Verbano Cusio Ossola)- Nei sette comuni dell’ Unione Alta Ossola la decima ed ultima puntata della prima serie de L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI: Bettelmatt ma non solo.

FORLI’- Nei 500 metri degli studios di Dovilio Nardi il 2022 segna il nuovo inizio delle riprese di King Of Pizza. Conduce Francesca Buonaccorso, in giuria anche Edoardo Raspelli.

BERTINORO (Forlì Cesena)- Con il patrocinio del Comune, registrata nel centro storico una clip in musica con la regia di Daniel Mercatali.

ALESSANDRIA- Massimo Zappìa, un ragazzo per la moda dai concorsi di bellezza ai giornali.

TORINO/ROMA- ilgusto.it è il portale turistico-gastronomico collegato a 12 quotidiani, nazionali e locali. Ogni giovedì on line il ristorante provato da Edoardo Raspelli.

CRODO (Verbano Cusio Ossola)- Gli ascolti della” televisione gastronomica” con i dati Auditel ricostruiti ogni mattina alle 10.30 dai siti Màrida Caterini, Davide Maggio, dituttounpop.it

In questo nuovo numero del mensile RASPELLI MAGAZINE c’è come sempre la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del “cronista della gastronomia” (Quotidiano di Puglia, L’Edicola del Sud, L’Arena, Visto, Corriere di Romagna, Il Resto del Carlino, VeroTV, Vero…).

Anche in questo numero , poi, la parola a Maura Anastasia con le pagine sugli animali ed il verde in “Meraviglie della Natura”.