Tenaris, aumenta il fatturato

Tenaris (nella foto, l’a. d. Paolo Rocca) ha archiviato il 2021 con fatturato di oltre 6,5 miliardi di dollari (+27%), un Ebitda più che raddoppiato a 1,35 miliardi e un margine al 20,8% che ha superato il suo livello pre-pandemia. L’utile netto di 1,05 miliardi (perdita di 642 mln nel 2020) ha beneficiato di un contributo straordinario delle partecipazioni in Ternium e Usiminas. Nel dettaglio crescono i ricavi del IV trimestre (+82%) a oltre 2 miliardi. Nel 2021, sottolinea Tenaris, “i nostri risultati si sono fortemente ripresi dai peggiori effetti della pandemia, sostenuti dalla ripresa dell’attività di perforazione di petrolio e gas nelle Americhe e dalle misure strutturali che abbiamo adottato per migliorare la nostra redditività a lungo termine”.Tenaris prevede poi un ulteriore aumento delle vendite nella prima metà dell’anno dopo aver registrato ottimi risultati negli ultimi tre mesi del 2021.

Il gruppo, che è il maggior produttore e fornitore a livello globale di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha affermato che le vendite nei primi sei mesi dell’anno dovrebbero aumentare per il rialzo dei prezzi in Nord America e delle spedizioni a un gasdotto offshore in Europa.

“Nel secondo trimestre dovremmo assistere a una significativa ripresa delle vendite in Medio Oriente e Africa”, ha spiegato il gruppo nella nota dei conti.

Nel IV trimestre l’Ebitda è aumentato del 151% a 483 milioni di dollari poiché una ripresa dell’attività di perforazione in Nord America ha stimolato un aumento significativo delle vendite. I margini di profitto sono aumentati del 23,5% rispetto a un aumento del 21,6% nel trimestre precedente nonostante l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, battendo le aspettative di un margine Ebitda stabile negli ultimi tre mesi dell’anno.

Gli analisti di JP Morgan hanno affermato in una nota che tale guida al margine Ebitda è particolarmente rilevante, mentre Credit Suisse ha osservato che il mercato dovrebbe “prendere i risultati in modo leggermente positivo”. Tenaris ha aggiunto che avrebbe distribuito un dividendo di 0,28 dollari per azione.