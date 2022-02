doValue, utile netto di 28,3 mln

Il gruppo doValue (nella foto, l’a. d. Andrea Mangoni) ha chiuso il 2021 con un utile netto di 28,3 milioni di euro, contro una perdita di 30,4 milioni nel 2020. Alla prossima assemblea verà proposta la distribuzione di un dividendo di 0,50 euro, e si prevede una crescita della cedola di almeno il 20% all’anno nel periodo 2021-2024.

Tra gli altri dati preliminari approvati dal cda, i ricavi lordi crescono del 36% a 572,1 milioni, il Mol esclusi elementi non ricorrenti ammonta a 200,9 milioni (+58%). Il nuovo Gross Book Value (portafoglio gestito) aggiudicato è di 14,7 miliardi, ammontare record – come informa una nota. I nuovi mandati sono pari a 11,4 miliardi di euro, ampiamente al di sopra del target di 7-9 miliardi.