Terna: incontro digitale per conoscere il progetto di razionalizzazione della rete elettrica della Brianza Ovest

Terna, gestore della rete elettrica nazionale, organizza un incontro interattivo online per illustrare alla popolazione l’intervento di riassetto della rete 380 kV della Brianza Ovest tra i comuni di Seveso, Barlassina, Cesano Maderno, Cogliate e Ceriano Laghetto in provincia di Monza Brianza per cui la Società, guidata da Stefano Donnarumma, nella foto, investirà oltre 100 milioni di euro.

Il web meeting si terrà martedì 22 febbraio dalle 18 alle 19.30 su piattaforma Teams. L’incontro prevede una sessione in cui i partecipanti potranno porre domande ai tecnici di Terna per avere chiarimenti e dettagli puntuali sull’intervento e sarà l’occasione per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

L’incontro con i cittadini, si inserisce nel percorso di condivisione e progettazione partecipata avviato da Terna con il territorio che ha visto coinvolte tutte le amministrazioni interessate ed è propedeutico all’avvio dell’iter del procedimento autorizzativo previsto nei prossimi mesi.

La razionalizzazione della rete elettrica garantirà una maggiore efficienza del servizio di trasmissione dell’energia dell’area attraverso una maggiore magliatura della rete locale. L’opera prevede la realizzazione di 12,6 km di linee in cavo interrato a fronte della demolizione di 6,6 km delle attuali linee aeree in alta tensione concentrate prevalentemente in zone densamente urbanizzate dei comuni di Seveso e Cesano Maderno.

Saranno 18 i sostegni demoliti e circa 30 gli ettari di territorio liberati. L’intervento prevede, inoltre, due nuove Stazioni Elettriche nei Comuni di Barlassina e Cesano Maderno. Per entrambi gli impianti, Terna ha previsto progetti di mitigazione a verde per garantire l’inserimento paesaggistico delle stazioni in armonia con l’ambiente circostante.

Tutte le indicazioni per partecipare ai web meeting e la documentazione del progetto sono disponibili sul sito: www.terna.it.