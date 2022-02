iGuzzini, ricavi pari a 203,4 mln

Fatturato in crescita, nuova direzione operativa per la regione del Nord America a Recanati, in aggiunta a quella esistente per Sud America ed Europa, che comprende anche l’Italia, roadshow in Europa, Usa e Australia, investimenti in ricerca e sviluppo: li ha annunciati iGuzzini Illuminazione, gruppo internazionale leader nel settore dell’illuminazione architetturale. Nel 2021, il fatturato è tornato a crescere rispetto all’anno precedente, durante il quale gli effetti della pandemia mondiale si sono manifestati in modo molto significativo: +7,5% pari a 203,4 milioni contro 189,9; nei primi 40 giorni di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2019, gli ordini sono cresciuti del 14% e il fatturato del 24%. “Questi risultati confermano che abbiamo imboccato la strada giusta – ha dichiarato Cristiano Venturini, nella foto, ceo di iGuzzini Illuminazione -. Nonostante il contesto internazionale rimanga difficile e in rapida evoluzione, iniziamo a registrare significativi segnali positivi, un primo risultato delle azioni intraprese nell’ultimo periodo”. L’azienda recanatese ha presentato anche un contratto di ricerca con la Scuola di scienze e tecnologie dell’Università degli Studi di Camerino per uno studio sui materiali finalizzato al miglioramento di prodotti e processi allo scopo di ridurre l’impatto socio-economico e ambientale delle attività produttive, un accordo con la Politecnica delle Marche, per studiare gli effetti cronobiologici della luce sulla salute umana, uno con la Icahn School of Medicine at Mount Sinai (Stati Uniti) per una serie di ricerche sull’influenza della luce sui ritmi circadiani, sulla sicurezza per le persone e sulla sostenibilità e la partecipazione a un progetto europeo per lo studio degli effetti sulla salute umana causati della luce indoor e outdoor. (