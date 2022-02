Bonus Psicologi, Bagnasco (Forza Italia): 20 mln per le strutture sanitarie

L’approvazione del bonus arriva alle ore 2.52 di stanotte dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio; la misura, che coinvolgerà circa 16.000 cittadini, prevede uno stanziamento di 20 milioni alle strutture del Sistema sanitario nazionale.

“Abbiamo sottolineato più volte la necessità di istituire un fondo per ampliare l’accesso al sostegno psicologico per le tantissime persone che hanno subito disagi mentali conseguenti alla lunga fase pandemica che stiamo attraversando. Si tratta di un passo avanti decisivo al fine di sostenere anche economicamente le tante persone che hanno bisogno di un sostegno; nel documento approvato nella notte si legge che il provvedimento è volto a potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress. Di questi 20 milioni, 10 saranno destinati, nel 2022, al potenziamento delle strutture già esistenti e al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali; altri 10 per quei cittadini che, in base all’Isee, potranno chiedere un ristoro di fronte alle spese per sedute di psicanalisi e terapie, cifra che potrà arrivare fino a 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce Isee al fine di sostenere le persone con Isee più basso” – Così il Capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, Roberto Bagnasco, nella foto.

I dettagli sono ancora allo studio: le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge su cui è stata posta la fiducia alla Camera.