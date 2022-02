Nasce Equitalab, dedicato alle attività di ricerca applicata

Equita (nella foto, l’a. d. Andrea Vismara), la principale investment bank indipendente in Italia, e Università Bocconi hanno realizzato www.equitalab.eu, il nuovo sito web dedicato a Equita Research Lab in Capital Markets, l’iniziativa di Università Bocconi – in collaborazione con Equita – interamente dedicata alle attività di ricerca applicata e di policy impact che combina la conoscenza multidisciplinare e le capacità di analisi del Centro di Ricerca Baffi Carefin.

Equitalab, afferma una nota, intende essere uno strumento con informazioni utili, complete e comprensibili, per identificare e interpretare le dinamiche complesse che accompagnano i mercati e il settore finanziario. Ricerche, forum ed eventi sono alcune delle modalità con cui Università Bocconi ed Equita stimoleranno il dibattito sui mercati finanziari e sui temi affrontati da Equitalab. Contestualmente al lancio del sito è stato pubblicato anche il numero inaugurale delle quarterly columns series on capital markets, commenti periodici che trattano specifici argomenti in ambito finanziario. Nel numero inaugurale il team Bocconi indaga sul tema del debito corporate e sull’importanza di diversificare adeguatamente le fonti di finanziamento.