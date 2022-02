Moderna amplia la rete commerciale in altri sei Paesi europei

Moderna ha annunciato oggi l’intenzione di espandere la propria rete commerciale in altri sei paesi in Europa. In particolare la rete verrà estesa a Belgio, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia e Svezia per supportare la consegna di vaccini e terapie mRNA a livello locale. Ciò fa seguito al recente annuncio di piani per quattro nuove filiali in Malesia, Taiwan, Singapore e Hong Kong. “L’Europa ha svolto un ruolo fondamentale nella capacità di Moderna di produrre e fornire il nostro vaccino contro il COVID-19 in tutto il mondo, proteggendo milioni di persone dall’infezione da COVID-19, dal ricovero e dalla morte. Dopo un decennio di pioniere nello sviluppo della nostra piattaforma mRNA, sono orgoglioso della crescita che continuiamo a raggiungere- ha affermato Stéphane Bancel, nella foto, amministratore delegato di Moderna- Non vedo l’ora di approfondire le nostre collaborazioni con ricercatori e partner europei per sfruttare la nostra tecnologia mRNA ed espandere le opzioni di trattamento per migliorare la vita dei pazienti in tutta Europa”. L’Europa rappresenta una parte integrante dell’attività di Moderna, con filiali commerciali consolidate in Italia, Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Fondata nel 2021, Moderna Poland ospita il Moderna International Business Services Center (MIBS), che fornisce funzioni critiche, tra cui finanza, farmacovigilanza, risorse umane e servizi digitali. Moderna Poland si espanderà anche per fornire capacità commerciali. L’espansione arriva mentre l’azienda continua ad aumentare la produzione e la distribuzione del suo vaccino contro il COVID-19 mentre avanza altri candidati e terapie per il vaccino mRNA. Moderna ha diverse partnership di produzione chiave in tutta Europa, tra cui Lonza in Svizzera e Paesi Bassi, ROVI in Spagna e Recipharm in Francia, si legge ancora nella nota.”La più ampia pipeline di Moderna comprende attualmente 40 programmi di sviluppo, di cui 25 in fase di sperimentazione clinica. L’azienda continua ad aggiornare la sua strategia COVID-19 per affrontare varianti preoccupanti come Omicron e aprire la strada a nuovi vaccini e terapie per una serie di malattie e condizioni- continuano- Moderna sta sviluppando farmaci mRNA per prevenire e curare potenzialmente malattie con significativi bisogni insoddisfatti in malattie infettive, immuno-oncologia, malattie rare e ultra rare e malattie autoimmuni”. La società ha attualmente attività in 12 paesi in tutto il mondo e ha annunciato l’intenzione di stabilire una presenza commerciale in altri dieci paesi dell’Asia-Pacifico e dell’Europa nel 2022. Le autorità di regolamentazione hanno approvato il vaccino COVID-19 di Moderna in più di 70 paesi, tra cui Canada, Giappone, l’Unione Europea, il Regno Unito e Israele. Nel 2021, 807 milioni di dosi del vaccino COVID-19 di Moderna sono state spedite a livello globale, con circa il 25% di quelle dosi spedite nei paesi a basso e medio reddito. Nell’Unione Europea, il vaccino COVID-19 e il richiamo della Società sono approvati per l’uso dalla Commissione Europea per l’immunizzazione attiva per prevenire il COVID-19 causato dal virus SARS-CoV-2 in individui di età pari o superiore a 18 anni. Ad oggi, la Commissione Europea ha ordinato 460 milioni di dosi del vaccino COVID-19 di Moderna, inclusi i booster e la possibilità di acquistare altri candidati al vaccino COVID-19 dalla pipeline di Moderna. L’acquisto in base a questo accordo è soggetto all’approvazione normativa dei candidati al vaccino di richiamo da parte dell’Agenzia europea per i medicinali