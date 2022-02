Meteo, da domani torna il maltempo

E’ arrivata l’attesa neve di San Valentino e anche tanta pioggia sul secco Nord-Ovest dove non si vedevano precipitazioni da oltre 2 mesi. Stagione invernale pazza in Italia, con una temperatura superiore di 0.5 gradi centigradi rispetto alla media, ma con punte di 3 gradi proprio in Piemonte e Liguria, dati ufficiali Isac Cnr. Nelle prossime ore la neve continuerà a cadere abbondante sulle Alpi e le Prealpi orientali, sopra i 350-500 metri. Previsto un rapido scioglimento del manto bianco già da giovedì 17 febbraio. Subito dopo la perturbazione attualmente in transito, sono infatti attesi valori termici eccezionali per il mese di febbraio, fino a 12 gradi in più rispetto alla media del periodo. Non sono escluse massime anomale oltre i 20 gradi anche in molte città del Centro-Nord. L’alta pressione, che non ci ha quasi mai abbandonato durante gli ultimi due mesi, tornerà. Oggi, maltempo al Nord-Est, abbondanti nevicate sulle Alpi orientali, in particolare sul Friuli oltre i 500 metri, neve in pianura in Emilia. Al centro, rovesci sparsi con neve oltre i 1000 metri e venti tesi da Ovest. Al Sud, giornata di maltempo con piogge e venti forti da Ovest. Domani al Nord soleggiato, salvo nebbie in pianura padana, gelate al mattino; al Centro, giornata in prevalenza soleggiata, fredda al mattino; al Sud, residuo maltempo su Puglia, Calabria e Sicilia.