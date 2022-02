USPI-ThinkE, nuova sezione informativa per fondi europei e non

USPI ha siglato una partnership con ThinkE, associazione apartitica interessata alla divulgazione della informazioni relative alle iniziative proposte dall’Unione Europea. L’obiettivo della collaborazione è l’avvicinamento delle realtà editoriali associate a USPI alle politiche, programmi e ai progetti europei.



Agli Associati USPI verrà fornita una periodica attività informativa sulle opportunità pubblicate a livello europeo e nazionale, sarà dedicata una nuova sezione informativa relativa fondi europei, aperti o in programma relativi al comparto editoriale.



Sarà possibile richiedere l’assistenza degli esperti e professionisti di ThinkE in quanto partner specializzati in progettazione europea con una scontistica dedicata agli Associati USPI.