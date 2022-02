Theramex annuncia la sigla di un accordo di licenza con ObsEva

Theramex, una società farmaceutica internazionale specializzata nella salute delle donne e leader nel settore, ha stipulato un accordo di licenza con ObsEva SA, un’azienda biofarmaceutica che sviluppa e commercializza terapie innovative per la salute delle donne, finalizzato alla commercializzazione e al lancio di Linzagolix, un antagonista del GnRH da assumersi per via orale. Il lancio avverrà su tutti i mercati mondiali fuori degli Stati Uniti, del Canada e dell’Asia.

Linzagolix è un antagonista del recettore GnRH concepito per il trattamento dei fibromi uterini e inoltre è nella fase di sviluppo come potenziale trattamento per il dolore associato all’endometriosi. Attualmente Linzagolix non è approvato per nessuna indicazione in alcun paese del mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.