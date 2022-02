Derbigum Academy 2022, nel nuovo Training Center i corsi di formazione sono in rampa di lancio

Rivolti ad impermeabilizzatori selezionati, sono necessari per diventare applicatori approvati Derbigum e avere tutti i vantaggi, tra cui la garanzia di prodotto e posa, della partnership con l’azienda punto di riferimento per l’impermeabilizzazione di coperture di altissima qualità e a basso impatto ambientale. Già iniziati i primi webinar rivolti a progettisti, committenti e professionisti del settore

Sono ai blocchi di partenza i nuovi corsi dell’Academy di Derbigum Italia nel Training Center recentemente rinnovato e reso ancora più funzionale. Il via è previsto il 18 febbraio nella sede di Castel Guelfo di Bologna, quando il Training Center accoglierà gli applicatori approvati Derbigum o aspiranti tali nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. La scuola di formazione Derbigum rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di mercato della società. Per l’azienda partner e punto di riferimento per l’impermeabilizzazione di coperture, altissima qualità e basso impatto ambientale dei prodotti sono legati a filo doppio con un servizio ai massimi livelli. Derbigum garantisce infatti sui propri lavori, sia per il prodotto sia sulla posa, ed è per questo motivo che i prodotti Derbigum possono essere applicati solo dai DAC, i Derbigum Approved Contractors, che diventano tali solo dopo un percorso strutturato, che comincia con i corsi di formazione a loro dedicati.

«La rete dei DAC è per noi sinonimo di qualità e di garanzia della qualità del servizio – spiega il Country Manager di Derbigum Italia Franco Villa -. Noi sappiamo che i DAC da noi formati posano i nostri prodotti a regola d’arte». È in questo modo che negli anni si è costruita una collaborazione virtuosa, nella quale Derbigum rilascia la garanzia Prodotto e Posa per 15 o 20 anni e i DAC – oltre a essere garantiti da questo sistema – godono anche dell’esclusività del rapporto, beneficiando dell’assistenza tecnica prima, durante e dopo i lavori, nonché del know-how di un gruppo internazionale.

I training hanno già moltissime prenotazioni, segno di un forte interesse: «I corsi hanno una valenza tecnica molto importante. – sottolinea il responsabile del Servizio Tecnico Derbigum Gianni Gardini -, Nel corso di questi appuntamenti formativi infatti c’è la possibilità di approfondire determinati argomenti senza la fretta del lavoro in cantiere. I corsi sono necessari sia per chi si avvicina al mondo Derbigum per la prima volta e ha bisogno di seguire un percorso di formazione per diventare DAC, sia per chi è già parte della nostra rete di applicatori ma ha bisogno di formare nuovo staff, deve rinfrescare alcuni concetti, conoscere le novità».

Oltre che dal vivo nel Training Center, da fine gennaio sono anche ricominciati i webinar (https://derbigum.it/webinar/) dedicati ai professionisti – ingegneri, architetti, geometri – delle impermeabilizzazioni e a partecipazione completamente gratuita. Nati nel 2020 grazie alla campagna ‘Distanti ma connessi’ per garantire la formazione anche durante il periodo più duro della pandemia, nel 2021 i webinar si sono strutturati e sono diventati una modalità formativa molto apprezzata. Lo scorso anno gli appuntamenti online sono stati ben 13 su 8 argomenti diversi (da quello sul rifacimento di una copertura impermeabile senza la rimozione delle membrane esistenti a quello sulle coperture carrabili o sul fotoltaico solo per citarne alcuni) che hanno avuto ben 1.300 partecipanti. «Quando richiesto – ricorda Gianni Gardini -, la nostra formazione prevede anche corsi in sede presso gli studi di progettazione».