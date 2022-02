Rimini, l’assistente comunale è online

Dal cambio di residenza alla richiesta di un certificato, dalle informazioni sulle rette scolastiche alle domande di contributi: è online l’assistente virtuale del Comune di Rimini, uno strumento che offre un aiuto immediato all’utente con un’interfaccia semplice da usare. Attraverso una finestra di chat è possibile conversare con l’assistente digitale sottoponendogli domande e richieste, ottenendo informazioni, assistenza e supporto. L’assistente digitale è stato progettato seguendo i principi del design conversazionale per garantire al cittadino un’esperienza di interazione il più possibile naturale e intuitiva grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e di algoritmi di interpretazione del linguaggio naturale (NLP) e approfondimento profondo (Deep Learning). In questo modo è possibile interpretare in maniera precisa le richieste dei cittadini e rispondere a un numero sempre maggiore di quesiti degli utenti. Gli ambiti tematici spaziano dalle informazioni sulla scuola a quelle sugli alloggi, dai molteplici servizi anagrafici alle informazioni sui tributi o sui parcheggi comunali: una sorta di Ufficio Relazioni con Pubblico robotico e a fruizione libera (non richiede nessuna forma di autenticazione) con l’obiettivo di favorire una progressiva riduzione delle richieste di informazioni agli sportelli fisici o attraverso il canale telefonico, valorizzando le possibilità offerte dagli strumenti digitali. Il servizio è stato realizzato in collaborazione con Municipia, società del Gruppo Engineering, leader in Italia nella Digital Transformation, che già accompagna il Comune nel suo percorso di trasformazione digitale, e con Userbot. Nelle prossime settimane è prevista anche l’attivazione dell’assistente digitale sul canale whatsapp del Comune di Rimini e un servizio specifico rivolto ai turisti.