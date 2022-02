Infinity Ventures Crypto annuncia chiusura del suo primo fondo di 70 milioni di dollari

Infinity Ventures Crypto (IVC) ha annunciato la chiusura del suo primo fondo, di un tetto massimo di 70 milioni di dollari, volto in particolare a dare avvio alle innovazioni in ambito di GameFi, DeFi e Web 3 e quindi ad accelerarne la crescita.

IVC, il fondo più attivo in Asia sul mercato in fase di boom delle criptovalute, conta partecipazioni di grandi nomi quali Circle, Digital Currency Group e Animoca Brands. Dalla fondazione nell’agosto 2021 IVC ha erogato capitali e know-how a 78 società nel suo portafoglio.

Con 13 anni di esperienza nell’ambito del venture capital tradizionale in seno al fondo affiliato Headline Asia, IVC si avvale di una rete globale per rendere possibili startup di blockchain in tutte le regioni del mondo, quali per esempio sudest asiatico, Taiwan, Giappone e Stati Uniti. Nell’ambito di partnership di venture building, IVC garantisce assistenza completa ai propri fondatori, dallo studio di tokenomics alla quotazione sulle piattaforme di scambio criptovalute.

“Ci poniamo quale ponte tra oriente e occidente, con un approccio sul territorio che prevede la creazione di team di esperti locali il cui compito è promuovere la crescita del nostro portafoglio di società”, ha dichiarato Brian Lu, socio di IVC. “Siamo orgogliosi del nostro rapido avvio e non vediamo l’ora di condividere il nostro know-how con altri innovatori”.

Il primo investimento di IVC è stato in Yield Guild Games (YGG), gruppo di giocatori play-to-earn e DAO con sede nelle Filippine che investe in NFT. IVC e YGG si sono alleate per la creazione e incubazione della loro prima subDAO, YGG SEA, che fornirà assistenza per l’erogazione di supporto localizzato nel sudest asiatico.

“In linea con il progetto di IVC di aiutare chi non ha fondi o chi non ne ha a sufficienza, questi giochi rappresentano una fonte di reddito aggiuntivo per i giocatori durante la pandemia”, ha affermato Lu.

Tra i partner di IVC rientrano inoltre Akio Tanaka, fondatore di Headline Asia; Herbie Fu, ex-socio di 8 Decimal Capital; JT Law, co-fondatore di VerifyInvestor; Alex Yeh, co-fondatore di AuraBlock Ventures; e Richie Chaval Jiaravanon, già amministratore delegato di Snapask Thailand.