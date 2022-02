Cnh Industrial, utile netto a 1,76 mld

Il gruppo Cnh Industrial ha chiuso il2021 con un utile netto di 1,76 miliardi di dollari, contro una perdita di 438 milioni nel 2020. Tra gli altri dati, i ricavi delle attività industriali salgono del 285 a 31,622 miliardi di dollari. Si tratta dell’ultimo bilancio prima della scissione di Iveco. Alla prossima assemblea verrà proposta la distribuzione di un dividendo di 0,28 euro per azione. Nel solo quarto trimestre 2021 Cnh ha realizzato ricavi industriali per 8,552 miliardi di dollari (+6%) e un utile netto di 307 milioni di euro, 120 milioni in più del dato precedente.

Nel 2021 Cnh ha realizzato un utile operativo adjusted di 2,114 miliardi di dollari (552 milioni nel 2020) e un free cash flow positivo per 1,8 miliardi. La liquidità disponibile ammonta a 12,1 miliardi di dollari. Così ha commentato i risultati, il Ceo Scott Wine (nella foto): “Sono orgoglioso e profondamente grato per come il nostro team CNH Industrial è riuscito a superare un anno difficile. Tra sfide esterne: COVID, catena logistico-produttiva, ecc., e opportunità interne: spin-off, acquisizione e integrazione di Raven e la nostra riorganizzazione incentrata sul cliente, è stato all’altezza in ogni occasione, pur continuando a focalizzare l’attenzione nel servire i nostri clienti e concessionari. Gli sforzi del team hanno portato la Società a ricavi e utile per azione record, ed è particolarmente gratificante generare tali risultati nell’ultimo anno come “entità combinata”. Questa performance rappresenta una solida base per il successo futuro di Iveco Group e CNH Industrial, in particolare perché registra il nostro secondo anno consecutivo con una posizione di cassa netta, con oltre 1,7 miliardi di dollari di free cash flow delle Attività Industriali per il 2021. Nel quarto trimestre abbiamo superato le aspettative gestendo la nostra catena logistico-produttiva, in particolare la carenza di microchip, meglio di quanto previsto, e pur ritenendo probabile che queste pressioni continuino, anche il nostro team ha dimostrato la capacità di saperle superare. Con una forza costante nei nostri mercati finali e nel portafoglio ordini, e una strategia globale per il futuro, CNH Industrial è entusiasta di iniziare il 2022 come “pure play” nel mercato delle macchine agricole e movimento terra.”