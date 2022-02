Prada: l’abbigliamento sportivo in Riders Republic di Ubisoft

La collaborazione tra Ubisoft e Prada che vede il marchio di abbigliamento sportivo della Linea Rossa del brand apparire nel videogioco Riders Republic con l’evento Prada Beyond The Line.

“Siamo entusiasti di collaborare con un’azienda creativa come Ubisoft per offrire la nostra interpretazione del mondo del gioco. Riders Republic riguarda gli sport all’aria aperta e le prestazioni – l’abbinamento perfetto con la collezione Linea Rossa e il suo DNA. La tecnologia e l’innovazione sono sempre state parte integrante di Prada; quindi, continueremo ad esplorare nuovi scenari ogni volta che si presenteranno opportunità interessanti per il marchio per costruire esperienze originali e autentiche” ha detto Lorenzo Bertelli, Marketing Director & Head of Corporate Social Responsibility di Prada Group.