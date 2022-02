Catania, vinti 100mila euro con la Lotteria degli scontrini

A Catania è stato vinto uno dei dieci premi da 100 mila euro nell’ambito della Lotteria degli scontrini, con un acquisto effettuato in modalità cashless presso un’azienda multinazionale specializzata nella vendita di mobili e di complementi d’arredo, determinando automaticamente anche la vincita per l’esercente al quale spettano 20 mila euro.

Nel gennaio scorso sono state riscosse in Sicilia vincite per 200 mila euro a Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo. Per il 2022 sono previsti dieci premi mensili da 100 mila euro, 15 premi da 25 mila euro e il premio finale da 5 milioni di euro.

Nel 2021 la lotteria degli scontrini, spiega una nota, ha contribuito all’aumento delle entrate tributarie del bilancio dello Stato infatti, nel rapporto appena pubblicato dal Mef e dalla Ragioneria Generale dello Stato sulle entrate tributarie e contributive relative al periodo gennaio-novembre 2021, confrontandole con il medesimo periodo dell’anno precedente, si è avuto modo di registrare un aumento delle entrate derivanti dal gioco del lotto, dalle lotterie e da altre attività di gioco pari a 1.651 milioni di euro e cioè un + 19%.