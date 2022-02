THAT!, il broker aeronautico che ha sconfitto il Covid

L’avvento della pandemia globale da Covid19 ha messo in allarme tutti i settori economici italiani, che si sono trovati ad affrontare ostacoli e problemi sia a livello finanziario che organizzativo/logistico. Le aziende, infatti, hanno dovuto intraprendere un cambio radicale di strategia, cercando nuove soluzioni per riuscire a sopravvivere a una crisi economica che dura ormai da due anni e che costantemente continua ad avere come conseguenza la cessazione delle attività, non più in grado di essere sostenibili sotto il profilo della redditività che per quel che concerne la capacità di resistere alle pesanti restrizioni imposte per contrastare il diffondersi del virus.



Tra i comparti maggiormente colpiti c’è sicuramente quello relativo ai viaggi e agli spostamenti, complice la necessità di dover rispondere a tutte le misure di sicurezza in ambito sanitario, ma soprattutto sopravvivere ai continui annullamenti non solo di viaggi, ma anche di eventi internazionali, rinvii dell’ultima ora e lunghi e complessi iter burocratici propri di questa area.

THAT! e la strategia “Sports Team”

Tra le società del settore che meglio hanno risposto a questa crisi, c’è sicuramente That Aviation Italia, nota semplicemente come THAT!, che, capendo con largo anticipo le difficoltà legate al momento, è riuscita a rispondere prontamente ai cambiamenti di mercato, facendo registrare risultati in linea con il periodo prepandemico per quel che riguarda i livelli di fatturato.

Grazie alla lungimiranza dei due fondatori Luigi Annichini e Tommaso Maria Pannilini, e alla loro lunga esperienza nel settore turismo, THAT! è ormai da 20 anni una delle realtà più solide nel panorama viaggi e trasporti per quel che concerne l’intermediazione tra le compagnie aeree che effettuano voli charter ed executive e la società organizzatrice dell’evento o il travel manager del cliente finale.

Il business dei viaggi sportivi

Ed è proprio l’area dei viaggi sportivi che è diventata in questi due anni di pandemia il core business di THAT! che fino al 2019 vedeva il suo massimo impiego nell’’organizzazione di voli charter per incentive e convention, ma che oggi ha spostato la sua operatività in questo settore, visti i sopracitati problemi del settore viaggi e il continuo annullamento dei grandi eventi, con risultati migliori rispetto al passato, rispondendo tempestivamente alla crisi in corso.

Nel 2021, infatti, delle 300 tratte effettuate 200 sono riconducibili alla categoria “Sports Team” (rispetto alle 80 dell’anno precedente), riuscendo a soddisfare in modo puntale ed efficace le esigenze di prestigiose squadre di calcio e basket come Ac Milan, Pallacanestro Olimpia Armani Milano, Juventus FC, AC Monza, Internazionale FC, Atalanta BC, Udinese, Cremonese, Como, Sud Tirol, Catanzaro e Lube Volley, raggiungendo tutte le destinazioni presenti nell’Unione Europea, ma anche in Russia, Israele e Turchia.

L’impegno di THAT! durante la pandemia

La pandemia ha rappresentato una vera e propria sfida per il settore trasporti e viaggi e THAT! ha voluto dare il suo contributo sin dai primi mesi dall’avvento del Covid in Italia. L’azienda, infatti, si è messa subito a disposizione per facilitare la situazione, organizzando un volo proveniente da Cuba per portare nel nostro paese medici e operatori sanitari accorsi in nostro aiuto e predisponendo voli cargo dalla Cina per la fornitura dei fondamentali materiali e presidii sanitari che durante il primo periodo pandemico scarseggiavano, mettendo in serio pericolo la tenuta nel nostro sistema. Oltre a questo, THAT!, anche nel periodo più nero, ha continuato a offrire i propri servizi sia per le squadre sportive, sia per i gruppi musicali per lo svolgimento delle partite e dei concerti in giro per l’Europa e non solo.

L’obiettivo finale di THAT! è quello di essere sempre in grado di offrire un servizio d’eccellenza, cucito sulle singole esigenze del cliente finale, grazie a un’ampia gamma di soluzioni e una flotta di aeromobili di assoluta qualità e prestigio.