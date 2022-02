LG SOLAR presenta la nuova gamma 2022: tutti i prodotti superano i 400 wp mantenendo le dimensioni standard

La divisione LG Solar di LG Electronics (LG) presenta la nuova gamma prodotti 2022 per il mercato residenziale.

I nuovi pannelli solari LG NeON H+ e LG NeON H+ Black, sono i primi moduli ad utilizzare la tecnologia proprietaria Gap-free di LG per aumentare l’efficienza energetica. Le innovative celle half-cut di LG permettono di aumentare la resistenza agli impatti esterni e allo stress termico, mentre l’eliminazione degli spazi vuoti tra le celle si traduce in un design più elegante e levigato. In questo modo il prodotto mantiene dimensioni e peso contenuti che lo rendono l’ideale per le installazioni su tetto.

Il pannello solare NeON H+ di LG è dotato di 132 celle half-cut che generano un output fino a 420 Wp ed è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di una famiglia anche in inverno e in condizioni di scarsa illuminazione 1. Rispetto ad altri pannelli solari presenti sul mercato, NeON H+ si distingue per la durata e l’efficienza superiori offerte dalle esclusive celle half-cut di tipo N di LG. Con un eccezionale coefficiente di temperatura di -0,33% per grado Celsius, le celle half-cut di tipo N vengono influenzate meno dalle alte temperature rispetto ad altri pannelli solari gapfree presenti sul mercato.2

Le prestazioni sono ulteriormente potenziate dal design Gap-free che riduce la distanza che l’energia deve percorrere eliminando lo spazio vuoto tra le celle. NeON H+ è progettato con celle che si sovrappongono di 0,5 millimetri, eliminando del tutto lo spazio vuoto che permette a più celle di entrare nella stessa quantità di spazio. Questa innovazione protegge dall’impatto anche il cablaggio che collega le celle.

Come gli altri prodotti della serie precedente NeON H di LG, anche i pannelli NeON H+ sono garantiti per funzionare al 90,6% delle loro prestazioni originali anche dopo 25 anni di uso continuo.3 Inoltre, il design Gap-free consente di inserire più celle in un dato spazio offrendo efficienza, prestazioni e stabilità di erogazione ancora maggiori.

Il nuovo modello è disponibile anche nella versione LG NeON H+ Black con backsheet nero, che conferisce al modulo un aspetto elegante e adatto a qualsiasi abitazione e si integra perfettamente con i materiali di copertura più diffusi. La versione LG NeON H+ Black è disponibile con potenze fino a 410 Wp.

Completa la gamma la nuova serie NeON R che invece impiega 66 Celle Tipo N con struttura a contatto posteriore e vanta un coefficiente di temperatura record di -.29% per grado Celsius. 1 La struttura della cella a contatto posteriore e drogaggio tipo N permette infatti di garantire le massime prestazioni in termini di continuità della produzione. Questo modulo raggiunge così la potenza di 440 Wp, che corrisponde ad un’efficienza del 22,1%.

“Rispetto ai nostri competitor che impiegano ancora la tecnologia PERC riusciamo a superare i 400 Wp senza dover offrire moduli dalle dimensioni e peso elevate. Diamo quindi massima importanza alla maneggevolezza, condizione necessaria per le installazioni su tetto,” ha dichiarato Luca Farfanelli (nella foto), Solar Sales Manager di LG Electronics Italia Spa “Coperti dalla garanzia di 25 anni sul prodotto e sulle prestazioni di LG, i nuovi moduli vantano prestazioni, durata e affidabilità eccezionali, che lo rendono la scelta ideale per ridurre l’impronta energetica di una casa e per uno stile di vita più sostenibile.”

I moduli NeON H+, NeON H+ Black e NeON R vengono prodotti interamente nello stabilimento di produzione di soluzioni solari all’avanguardia di LG in Corea del Sud.

