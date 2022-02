La filosofia Green di Glam1965 a sostegno dell’ambiente e delle persone

Da sempre Glam1965 dedica un’attenzione speciale al tema della sostenibilità ambientale. Una filosofia produttiva che incarna i valori di un’azienda che ha scelto di fare della propria responsabilità imprenditoriale anche una responsabilità sociale: la sicurezza di improntare il lavoro con la massima cura nei confronti del territorio, dell’ambiente e delle persone.

Glam1965 – azienda specializzata nella realizzazione di prodotti cosmetici professionali per la cura del viso, del corpo e dei capelli – con coraggio porta avanti la filosofia green che da sempre l’accompagna, basata sul rispetto per le persone e l’ambiente, oltre che l’amore, l’impegno, lo studio e la costanza. Un passo decisivo che guarda al presente ma che aspira al futuro, puntando su valori unici e scelte produttive completamente sostenibili. Quali? I prodotti Glam1965 non contengono derivati del petrolio, coloranti, profumi con allergeni e gas propellenti; sono adatti ai vegani e sono privi di glutine; sono cruelty free; sono imballati in confezioni multiple, evitando così una produzione eccessiva di scatole singole; il packaging è solo ed esclusivamente in vetro e alluminio, materiali perfetti per il mantenimento del contenuto e riciclabili al 100% e sono tutti prodotti 100% made in Italy.

Tutti siamo a conoscenza che, oggi più che mai, l’attenzione verso il mondo che ci ospita è il punto centrale da portare sempre in alto. In questa nostra Terra dovremmo sentirci al sicuro, dovremmo fare di tutto per proteggerla, dovremmo farla stare bene ed è proprio quello che fa Glam1965, ogni giorno, grazie al suo impegno costante nel tutelare l’ambiente.

La sostenibilità ambientale è il punto centrale da cui si diramano una serie di valori di cui Glam1965 non può proprio fare a meno. Tutti i prodotti di Glam1965 sono stati studiati apposta per il riciclo e il recupero, perchè con un minimo sforzo

e impegno “ognuno di noi può fare la differenza”. Basta poco per cominciare a migliorare il mondo in cui viviamo, per migliorare noi stessi. Glam1965 da anni mette tutto il suo impegno nel portare avanti la filosofia green, ma pensa anche che insieme si possa arrivare a risultati migliori. Consiglia piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza: evitare la plastica, produrre meno rifiuti e imparare a riciclare e riutilizzare.

Il packaging rappresenta un aspetto cruciale nella produzione di cosmetici, ma soprattutto risulta fondamentale per quanto riguarda l’ambiente e l’impatto che i materiali utilizzati hanno su di esso. Glam1965 ha deciso di utilizzare un packaging sostenibile in vetro e alluminio, sostituendoli alla plastica che è una delle piaghe ambientali più pericolose al mondo. Il vetro e l’alluminio sono considerati i materiali migliori per quanto riguarda la conservazione del prodotto, essi infatti, non interagiscono minimamente con il contenuto del flacone, non rilasciano sostanze tossiche e non contengono sostanze chimiche. E’ bene sapere che questi due materiali sono stati scelti da Glam 1965 soprattutto perché sposano perfettamente la causa ecologica; infatti, non inquinano l’ambiente e sono riutilizzabili all’infinito, limitando la stessa produzione e l’utilizzo di energia. Infine, il packaging secondario dei prodotti pronti alla spedizione è ridotto all’essenziale, per evitare una sovra-produzione e un’importante forma di spreco.

Chi sceglie Glam1965 non sceglie solo un prodotto. Chi sceglie Glam1965 sceglie un approccio unico e uno stile di vita consapevole e naturale in ogni sua forma e sceglie di stare bene oggi ma, soprattutto, di migliorare il nostro domani!