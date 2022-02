One Podcast: l’app che aggrega i contenuti audio di GEDI

Il Gruppo Gedi ha avviato la campagna di lancio della sua proposizione di One Podcast, sposando il modello adottato dal New York Times.

La campagna in questione è stata realizzata da FuoriFormat, mentre la pianificazione è avvenuta tramite social e piattaforme digitali del gruppo editoriale.

La campagna di One Podcast, e l’app in sé, servono per aggregare in un unico spazio tutta l’offerta audio di Gedi, con un catalogo che raccoglie e organizza tutti i podcast prodotti dalle redazione delle diverse testate, le serie originali di intrattenimento create dalla nuova factory One Podcast, i programmi radio e le serie audio realizzate dal Gruppo iHeart Media che ha concluso un’intesa con Gedi per la distribuzione in Italia.