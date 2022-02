Il furetto clone: morto trentacinque anni e fa rinato grazie alla scienza

Elizabeth-Ann, “furetto dai piedi neri” clonato dallo stesso esemplare morto 35 anni fa.

L’esperimento, incredibile per la scienza, permetterà di portare avanti strategie e metodi per salvare la specie dall’estinzione.

I ricercatori che si sono occupati dell’animale, tentaranno ora di far accoppiare il clone con i pochi individui selvatici ancora esistenti, cercando di rinforzare il patrimonio genetico del gruppo.



Il tentativo di salvaguardia della specie non porta di certo sicurezze sulla riuscita, ma se dovesse funzionare, la tecnica potrebbe essere applicata anche in altre specie a rischio, come rinoceronti bianchi settentrionali, specie costituite di pochi esemplari.