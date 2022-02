Aramco investe in Cognite

Saudi Aramco, partner di lunga data di Cognite per la digitalizzazione nel Medio Oriente, acquisisce una partecipazione del 7,4% in Cognite

Cognite, leader globale nell’innovazione di software industriali, ha annunciato oggi che Saudi Aramco, attraverso la propria controllata Aramco Overseas Company B.V., ha investito in Cognite acquistando il 100% delle azioni della società detenute da Aker BP.

“Cognite ha dimostrato che la propria tecnologia consente di fornire in tempo reale informazioni complesse senza soluzione di continuità e sta ottimizzando le modalità di fornitura dell’energia nel mondo”, ha dichiarato Ahmad A. Al-Sa’adi, vicepresidente senior dei Servizi tecnici di Saudi Aramco. “Siamo stupiti dal grande slancio mostrato dalla sua fondazione da Cognite, che annovera ora tra i propri clienti alcune delle principali società industriali del mondo.”

“Questa transazione è la conferma di una fiducia senza precedenti in Cognite e nelle sue potenzialità di trasformazione del settore attraverso la tecnologia. Questo passo fa seguito ai 225 milioni di dollari raccolti dai prestigiosi investitori globali del settore tecnologico TCV e Accel”, ha affermato Øyvind Eriksen, presidente del consiglio di amministrazione di Cognite nonché presidente e amministratore delegato di Aker ASA.

Cognite collabora attualmente con Saudi Aramco come partner per la digitalizzazione contribuendo a digitalizzare e incrementare l’efficienza delle attività di Saudi Aramco attraverso la propria piattaforma per la gestione dei dati industriali Cognite Data Fusion™.

“Il fatto che la principale azienda energetica del mondo investa in Cognite rappresenta una decisa dimostrazione di fiducia nel nostro percorso e nel valore che dati contestualizzati e utilizzabili possono avere se usati come base per la definizione di un futuro industriale più efficiente e sostenibile”, ha dichiarato il Dr. John Markus Lervik, amministratore delegato e cofondatore di Cognite.