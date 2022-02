Aksìa Group Sgr, completato il closing del suo ultimo fondo: raccolte sottoscrizioni per oltre 275 mln

Aksìa Group Sgr ha completato con successo il closing del suo ultimo fondo, Aksìa Capital V, per cui ha raccolto sottoscrizioni per oltre 275 milioni di euro, superando così l’importo massimo fissato a 250 milioni.

Il Fondo V, informa una nota, ha richiamato l’interesse di nuovi investitori, oltre a quelli già presenti nei fondi precedenti, principalmente istituzionali – inclusi fondi di fondi, fondi pensione, banche, asset managers, fondazioni, family office e privati – e ha registrato una forte partecipazione anche di investitori esteri, provenienti dall’Europa continentale, UK e USA.

Aksìa Group si propone come catalyst investor per trasformare, sostenere e guidare il business delle partecipate in tutte le fasi di sviluppo, attraverso un approccio industriale e un solido network internazionale. Durante il fundraising, Aksìa Group ha continuato a lavorare alla costruzione del portafoglio del Fondo, perfezionando 6 investimenti – Primo Group, Valpizza, VOMM, Nappi 1911, MIR, Master – e 12 operazioni di add-on.

Marco Rayneri, nella foto, Socio Fondatore di Aksìa Group, ha commentato: “Il nostro obiettivo è continuare a identificare ed aggregare piattaforme di crescita, e rafforzare la leadership delle aziende in portafoglio. Nel middle-market italiano non mancano opportunità dal potenziale strategico significativo, che possono beneficiare del trend di consolidamento in atto nei rispettivi settori di appartenenza e raggiugere, grazie a un partner come Aksìa, livelli di crescita notevoli”.