Verimatrix Key Shield vince il premio Cybersecurity Excellence Award

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), il leader nel potenziamento del moderno mondo connesso con soluzioni di sicurezza orientate alle persone, oggi ha annunciato che Verimatrix Key Shield è stata riconosciuta con il primo premio nel 2022 Cybersecurity Excellence Awards.

Key Shield protegge dagli attacchi informatici rendendo quasi impossibile prima di tutto anticipare il modo di analizzare e attaccare – realizzando architetture sicure, proteggendo dati preziosi e assicurando un controllo costante delle chiavi crittografiche. Proteggere qualcosa di importanza critica come i veicoli ai quali si affidano le persone, le aziende e i governi nel mondo, Verimatrix Key Shield rende l’hacking indesiderabile di per sé, facendo sì che non valga più la pena investirci del tempo per gli hacker ed eliminando qualsiasi possibilità di ritorno economico per il loro operato maligno.

