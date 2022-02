Luko rafforza il suo processo di pricing con Akur8

Luko e Akur8 sono liete di annunciare la loro collaborazione volta a rafforzare il processo di pricing di Luko! Grazie all’alleanza con la prima società francese di neo-assicurazioni, Akur8 afferma la sua posizione sul mercato nazionale e consolida la sua posizione all’interno dell’ecosistema insurtech in Francia ed a livello internazionale.

Sviluppata specificamente per gli assicuratori, la soluzione di Akur8 valorizza i loro processi di pricing automatizzando la modellazione del rischio, utilizzando la tecnologia proprietaria “Transparent Artificial Intelligence”. I principali vantaggi per gli assicuratori includono maggiori prestazioni predittive e speed-to-accuracy per un mercato più reattivo ed un impatto commerciale immediato, pur mantenendo la piena trasparenza e il controllo sui modelli creati.

Fondata nel 2018, Luko non è una semplice compagnia di assicurazioni: la sua ambizione è andare oltre la semplice struttura del contratto, per portare l’assicurazione da un modello basato sulla reazione ad un modello basato sulla prevenzione grazie a tecnologie sviluppate in azienda.

