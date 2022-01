Un’azienda della capogruppo Juvenescence Ltd. saluta la rigenerazione perfettamente riuscita degli arti di rane adulte

Si prevede che i risultati forniranno dati concreti e approfonditi per l’innovativo approccio dell’azienda alla medicina rigenerativa

Morphoceuticals Inc., un’azienda della capogruppo Juvenescence Ltd., ha salutato i risultati di uno studio a lungo termine pubblicato dai suoi fondatori in Science Advances che ha riportato la rigenerazione perfettamente riuscita degli arti della rana acquatica Xenopus laevis (platanna). Si tratta della prima dimostrazione della rigenerazione funzionale di arti in una specie che nella vita adulta non mostra caratteristiche di rigenerazione spontanea di arti complessi. Ogni anno negli Stati Uniti vengono eseguite circa 185.000 amputazioni consistenti nell’asportazione chirurgica di un arto e si prevede che entro il 2050 quasi 3,6 milioni di persone vivranno con la mancanza di un braccio o una gamba (Amputee Coalition).

