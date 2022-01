Fire acquista da Gruppo CR, portafoglio Npl da 4 milioni di euro di GBV

Il Gruppo Fire, prima realtà indipendente in Italia nel credit management, ha acquistato dal Gruppo Cassa di Risparmio di Asti un portafoglio di crediti non performing per un valore nominale lordo (GBV) di Euro 4 milioni.

Il contratto prevede la cessione da parte del Gruppo CR Asti di una tranche composta da circa 550 posizioni small ticket unsecured. I crediti, vantati verso clienti retail, derivano principalmente da prestiti e mutui chirografari.

“Questa operazione conferma la nostra leadership nella gestione di portafogli granulari – dichiara Antonio Bommarito, Head of Sales & Business Development di Fire – e aggiunge “Vogliamo continuare ad investire in questa tipologia di portafogli. Nel 2021 abbiamo registrato performance di incassi mediamente superiori rispetto ai Business Plan e prevediamo di mantenere questo ritmo anche nei prossimi trimestri”.

Il valore complessivo delle sofferenze gestite dal Gruppo, considerate le operazioni registrate a fine 2021 è di 7,5 miliardi di euro, di cui 5 miliardi di euro provengono da portafogli di NPL ceduti.