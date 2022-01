Media Contactless nuovo partner tecnologico per strategie omnichannel

Un 2022 sempre più “PHYGITAL”: #MediaContactless #Phygital #Omnichannel



Media Contactless, innovativa start-up IoT svizzera vede il 2022 come l’anno in cui si entrerà definitivamente nell’era “phygital”, ovvero, la nuova frontiera del marketing e della comunicazione per il collegamento tra mondo fisico e mondo digitale. Media Contactless, infatti, lavora su soluzioni hardware NFC (Near Field Communication) e software che collegano prodotti e spazi fisici ad esperienze digitali. Media Contactless ha inoltre sviluppato un innovativo sistema di pianificazione e gestione di campagne marketing per trasformare un prodotto in un vero media integrabile in strategie omnichannel.

I brand sono chiamati a rivedere radicalmente il ruolo dei propri prodotti, e dei propri spazi, integrando componenti tecnologiche “contactless” e creando nuovi link tra mondo fisico e mondo digitale. In questo contesto, Media Contactless sta sviluppando nuove partnership con agenzie digitali in Italia al fine di dotarle di nuovi strumenti di sviluppo di business.