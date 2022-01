Webuild, avvio del programma di acquisto di azioni proprie

Webuild (nella foto, l’a. d. Pietro Salini) comunica l’avvio in data odierna di un programma di acquisto di azioni ordinarie proprie in forza della delibera dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società dello scorso 30 aprile 2021.

Si forniscono di seguito, ai sensi dell’art. 144-bis della Delibera Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), i dettagli disponibili del programma di acquisto.

Obiettivo del Programma

Il programma è volto all’acquisto di azioni ordinarie proprie, anche ai sensi e per gli effetti delle prassi di mercato ammesse dalla Consob e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014, come implementato (incluso il Regolamento delegato (UE) n. 1052/2016), al fine di:

operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, in presenza di eventuali oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali, anche legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi e/o a collocamenti sul mercato di azioni da parte di Azionisti aventi l’effetto di incidere sul suo corso e/o, più in generale, a contingenti situazioni di mercato. In tal caso la Società renderà al mercato le eventuali ulteriori informazioni richieste dalla normativa applicabile e dalle relative prassi di mercato;

b) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di incentivazione e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale, e/o strategico per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori o diverse finalità del Programma, nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea dei soci e dalla normativa vigente ed in tal caso ne sarà data comunicazione al mercato nei termini di legge e di regolamento. Le operazioni di acquisto non saranno strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo delle azioni proprie e durata del programma

Il programma di acquisto, che potrà essere realizzato entro 18 mesi dalla data della delibera assembleare e, dunque, entro il 31 ottobre 2022, potrà avere ad oggetto sino a un numero massimo di azioni ordinarie proprie tale da non eccedere il 10% del numero complessivo delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell’operazione (attualmente pari a n. 999.944.446 azioni ordinarie).

Alla data odierna, la Società detiene n. 1.330.845 azioni proprie (pari allo 0,13% del capitale sociale ordinario della Società), rivenienti dal precedente piano di acquisto di azioni proprie approvato dall’Assemblea Ordinaria del 19 settembre 2014 e venuto in scadenza il 19 marzo 2016.

Corrispettivo minimo e massimo e controvalore massimo

L’acquisto di azioni proprie non potrà comunque discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Le operazioni di acquisto saranno effettuate nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall’art. 132 del TUF, secondo la modalità di cui all’articolo 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti. Gli acquisti potranno avvenire con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014, come implementato (incluso il Regolamento delegato (UE) n. 1052/2016).

Per l’effettuazione delle operazioni di acquisto delle azioni proprie, la Società si avvarrà di intermediari finanziari che opereranno in piena indipendenza e senza essere influenzati dalla Società per quanto riguarda il momento degli acquisti, ferme restando le ulteriori comunicazioni che la Società avrà cura di effettuare al riguardo secondo quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare vigente, incluse le prassi di mercato ammesse, in quanto applicabili.

Il programma non obbliga la Società ad effettuare l’acquisto di azioni proprie o ad effettuarlo nella misura massima autorizzata dall’Assemblea. Il programma potrà essere attuato parzialmente e/o sospeso, interrotto e revocato in qualsiasi momento, salve le dovute comunicazioni.