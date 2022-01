Terna, nominato per cooptazione Qinjing Shen come nuovo consigliere

Il Consiglio di Amministrazione di TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Valentina Bosetti, nella foto con l’a. d. Stefano Donnarumma, ha nominato per cooptazione Qinjing Shen consigliere non esecutivo e non indipendente, previo parere del Comitato per le Nomine e con l’approvazione del Collegio Sindacale.

La nomina avviene a seguito delle dimissioni, per sopravvenuti impegni professionali, di Yunpeng He, eletto dall’assemblea degli azionisti del 18 maggio 2020 e tratto dalla lista espressione del socio CDP Reti S.p.A.

Con la nomina di Qinjing Shen, attuale amministratore di CDP Reti S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. ha accolto l’invito formulato dall’azionista CDP Reti S.p.A. che, con lettera del 13 gennaio 2022, ha sottoposto la relativa candidatura alla sua autonoma valutazione.

Il nuovo Consigliere, che ha accettato la nomina e resterà in carica sino alla prossima assemblea dei Soci, non è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della legge, dell’art. 15.4 dello Statuto sociale di TERNA e dell’autodisciplina.

Il profilo è in linea con le Politiche di diversità adottate da TERNA S.p.A.

Per quanto a conoscenza della Società, il neo-eletto Consigliere Qinjing Shen non detiene azioni di TERNA S.p.A.