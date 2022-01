Ad Acqui Terme parte il progetto “Giovani in progress”: percorsi e opportunità di integrazione per i giovani piemontesi fragili

E’ attiva su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, la raccolta fondi a sostegno di “GIOVANI IN PROGRESS”, progetto realizzato da CrescereInsieme Società Cooperativa Sociale Onlus, sostenuto da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) e Fondazione Cesvi: l’obiettivo è raccogliere 100.000 euro entro fine giugno per attivare una rete di servizi di prevenzione e riabilitazione per giovani piemontesi in situazioni di disagio socio-culturale e per le loro famiglie, dando loro nuove opportunità di crescita e di integrazione.

Sede del progetto è Acqui Terme, cittadina nell’Alto Monferrato di 20.000 abitanti, dove iniziative formative, culturali e ricreative fanno da contorno a una fitta rete di realtà del terzo settore, di cui CrescereInsieme è parte attiva: da 30 anni la Cooperativa sociale opera in ambito socio-educativo in provincia di Alessandria e di Asti e risponde ai bisogni di famiglie, disabili, migranti, fasce deboli con una particolare attenzione a giovani e minori, gestendo servizi territoriali e residenziali e svolgendo attività di promozione, formazione e prevenzione.

“Giovani in Progress”, in particolare, si propone di attivare un percorso di supporto per giovani dai 15 ai 23 anni provenienti dal territorio piemontese e locale e in situazioni di disagio socio-familiare più o meno latenti. Dipendenze, percorsi scolastici fallimentari, contesti familiari inadeguati finiscono per infondere sfiducia nelle persone più fragili e rischiano di comprometterne il futuro. Il progetto interverrà con una rete di servizi di prevenzione e di riabilitazione, fornendo soluzioni adeguate e globali per affrontare problematiche sia lievi che gravi.

Riqualificazione di un’area urbana all’interno della comunità alloggio “In Rete”, con nuovi spazi ricreativi ed educativi per i minori che vi risiedono; attivazione di azioni continuative, preventive e terapeutiche, come percorsi risocializzanti, laboratori espressivi, informatici e di economia domestica, orientamento formativo e tirocini, inserimenti lavorativi; rafforzamento di un contesto positivo di supporto, con il consolidamento di una rete territoriale di contrasto alle problematiche giovanili, sono le linee guida degli interventi, che vedranno il coinvolgimento attivo anche di volontari del servizio civile, assistenti sociali, medici di base e specialisti, insegnanti. Ne beneficeranno direttamente 35 minori o neomaggiorenni, con importanti ricadute positive anche per le famiglie, la scuola e la collettività.

«Le difficoltà che si riscontrano tra i giovani nella realtà odierna sono sempre più delicate e complesse. Con il progetto Giovani in Progress, la nostra organizzazione ha accettato una sfida impegnativa, quella di passare da un approccio generico e frammentato, a risposte che affrontino le problematiche in modo specifico e trasversale, accompagnando i giovani nel loro percorso che li conduca all’autonomia. Ci auguriamo che le persone, le organizzazioni e gli enti, siano al fianco di CrescereInsieme e ci sostengano in questa azione che vuole mettere al centro le problematiche di quei giovani che solo con un aiuto importante possono farcela», ha dichiarato Alessandra Alfrani, Presidente della Cooperativa Sociale CrescereInsieme ONLUS.

«La nostra ambizione con questo importante progetto è intercettare le situazioni di fragilità del territorio e intervenire per offrire nuove opportunità di vita a molti giovani piemontesi, che consentano di guardare al futuro con più serenità – commenta Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo – Insieme ai nostri clienti, e anche a chi non è cliente, possiamo agire concretamente contro la povertà educativa e l’isolamento sociale, valorizzando talenti e attitudini dei ragazzi, organizzando laboratori e attività per accompagnarli nel mondo del lavoro, aiutandoli a diventare adulti responsabili e indipendenti. Con il programma Formula, che supporta progetti dedicati a bambini, adolescenti, famiglie e anziani in situazioni di disagio, Intesa Sanpaolo conferma la propria vocazione di banca sensibile alle istanze sociali e alle specificità dei territori in cui opera. Anche a livello locale, esprimiamo il nostro ruolo di leader nelle iniziative di inclusione e sostenibilità.».

Per sostenere con una donazione il progetto “Giovani in Progress”, è attiva sul sito web di For Funding – Formula la pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/giovani-progress-acquiterme