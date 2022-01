Garc, stipulata con Intesa Sanpaolo polizza a tutela dei dipendenti

La Garc, protagonista in Emilia-Romagna ed in tutto il territorio italiano con i propri settori Costruzioni e Ambiente, si conferma un’impresa a cui stanno a cuore la salute ed il benessere delle Persone che ogni giorno lavorano all’interno dell’azienda. Per questo motivo Garc SpA ha stipulato con Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) un accordo di polizza per la copertura di malattie gravi e di visite mediche preventive per l’insorgere di patologie.

Garc SpA ha attivato questa polizza per mettere i circa 250 dipendenti dell’azienda nelle condizioni di avere un supporto economico importante qualora dovessero insorgere gravi patologie e per aiutare la famiglia nella gestione del disagio che una determinata fragilità può comportare. Inoltre, la polizza prevede che ogni dipendente possa effettuare una visita medica che consenta di prevenire l’insorgere di gravi patologie. Garc ed Intesa Sanpaolo, quindi, hanno ricercato il modo per garantire un mirato sostegno, avendo alla base i medesimi valori e lo stesso interesse sociale.

Garc SpA è il primo General Contractor attivo nei settori costruzioni e ambiente ad aver aderito al movimento delle B Corporation in Italia.

Claudio Saraceni, Presidente di Garc SpA: “La collaborazione tra Garc SpA ed Intesa Sanpaolo permette di fornire un importante strumento per tutelare la salute dei nostri collaboratori che sono il vero valore aggiunto della nostra azienda”.

Cristina Balbo, Direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: “La sostenibilità ambientale e sociale delle imprese ne accresce la competitività: non si tratta soltanto di importanti scelte etiche, ma anche con una forte dimensione economica. La collaborazione con una realtà eccellente come la Garc testimonia una volta di più il nostro impegno per una crescita ispirata a criteri di sensibilità sociale con la volontà, nello specifico, di supportare le aziende nella tutela del loro patrimonio più prezioso: le persone”.