Franceschini nomina sei nuovi direttori di Musei

Dario Franceschini, il ministro della cultura, ha nominato sei nuovi direttori autonomi di Musei: cinque italiani ed un francese. Franceschini commenta «L’incrocio tra autonomia e qualità dei direttori ha permesso di compiere importanti passi avanti nella modernizzazione del sistema museale e nel rafforzamento della tutela e della produzione scientifica. Ringrazio la commissione per l’accurato lavoro svolto in questi mesi che ha portato alla nomina da parte del direttore generale musei, Massimo Osanna, di sei nuovi direttori, cinque italiani e uno francese».



Per il Museo delle Civiltà di Roma è stato nominato come nuovo direttore lo storico dell’arte Andrea Viliani.

Ha precedentemente ricoperto l’incarico di Direttore Generale e Artistico della Fondazione Donna regina per le arti contemporanee di Napoli; dal 2009 al 2012 Viliani è stato Direttore della Fondazione Galleria Civica-Centro di ricerca sulla contemporaneità di Trento.

Per il Parco Archelogico di Paestum e Velia ad essere nominato come nuovo direttore è Tiziana D’Angelo, archeologa di formazione internazionale, esperta di arte e archeologia, ma anche professoressa presso l’Università di Nottingham, con un percorso di dottorato alle spalle di ricerca in archeologia classica all’Università di Harvard nel 2013.



Per il Parco Archeologico di Sepino è stato nominato Enrico Rinaldi come nuovo direttore. Archeologo specializzato in restauro dei monumenti, ha diretto a lungo progetti di manutenzione programmata a Ostia e Pompei. Professore a contratto alla Scuola Superiore Meridionale dell’Università degli Studi di Napoli.



Per la Pinacoteca Nazionale di Siena Axel Hémery è il nuovo direttore. Storico dell’arte, attuale direttore del Musée des Augustins di Tolosa, è stato conservatore del Museo Pierre-André Benoit ad Alès (Gard).



Infine per il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia ad essere nominato nuovo direttore è Vincenzo Bellelli. Archeologo di fama internazionale, dirigente di Ricerca al CNR in servizio all’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, è responsabile scientifico degli scavi archeologici nell’area urbana di Cerveteri.