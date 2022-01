Contenuti esclusivi per TikTok: nuovi piani di abbonamento

Il Social Network di TikTok sta pensando a nuove strategie da mettere in campo sui piani di abbonamento per gli utenti, portando quindi nuove idee di monetizzazioni per creare contenuti aggiuntivi per l’utenza.

L’idea di creare nuovi contenuti monetizzati è già stata messa in campo da OnlyFans, ad esempio, e per il momento ha dichiarato il portavoce di TikTok, Zachary Kizer, che gli abbonamenti sono in fase di test, per capire in che modo portare nuovi contenuti senza creare delle differenziazioni nette nell’utenza.



I piani non sono stati ancora presentati, ma verranno resi noti nuovi aggiornamenti nel giro dei prossimi giorni.