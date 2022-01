Prima assoluta sul mercato del riutilizzo giapponese: Valuence entra a far parte della rete della Ellen MacArthur Foundation, un’ente di beneficenza internazionale promotore dell’economia circolare

Azienda leader nel mercato del riutilizzo in Giappone consolida le sue attività per rendere l’economia circolare una realtà

Valuence Holdings Inc. (Tokyo; Shinsuke Sakimoto, amministratore delegato) (TOKYO: 9270) ha annunciato che nel gennaio 2022 è entrata a far parte della rete della Ellen MacArthur Foundation, un’organizzazione di beneficenza internazionale che promuove la creazione di un’economia circolare. Con questa decisione, il Valuence Group dimostra il suo impegno verso il rafforzamento delle proprie attività correlate all’economia circolare.

Il coinvolgimento al livello aziendale in attività associate all’economia circolare svolge un ruolo centrale nella creazione di una tale economia

È dal 2011 che il riutilizzo è al centro delle attività del Valuence Group, non come strumento per liberarsi di oggetti indesiderati, ma per trasferire tali oggetti alle persone che li desiderano e ne apprezzano il valore.