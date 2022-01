Quasi sette ore di ritardo per i passegeri del volo Trapani Roma Ciampino

Intero pomeriggio in aeroporto per i passeggeri del volo Trapani Roma Ciampino. I viaggiatori, infatti, dovevano partire alle 16,40, ma, per cause riconducibili a Ryanair, sono giunti nella capitale italiana solamente alle 00,36.

Quasi sette ore di ritardo, rispetto all’arrivo inizialmente previsto, per i passeggeri del volo FR5589 che possono, però, ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Secondo il team di ItaliaRimborso, è, infatti, possibile applicare il Regolamento Comunitario 261/2004.

Il ritardo di quasi sette ore, infatti, rientra tra quelle circostanze in cui è possibile ottenere la compensazione pecuniaria, che ripaga il pesante disservizio della compagnia aerea, in questo caso Ryanair.

ItaliaRimborso fornisce assistenza legale, senza spese extra per i passeggeri, che possono contattare l’azienda attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it. I passeggeri del volo Ryanair Trapani Roma Ciampino, in alternativa, possono inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477 o telefonare lo 06 56548248.