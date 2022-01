StMicroelectronics, ricavi netti per 3,56 mld di dollari

Buone notizie per StMicroelectronics: 3,56 miliardi di dollari come ricavi netti nel quarto trimestre in aumento su base sequenziale dell’11,2% e al di sopra del range annunciato al mercato a fine ottobre. I ricavi sono di 140 punti base al di sopra del valore piu’ alto rispetto a quanto indicato.

La previsione precedente per i ricavi netti del quarto trimestre 2021 era di 3,40 miliardi di dollari, pari a un aumento del 6,3% su base sequenziale, piu’ o meno 350 punti base.

Jean-Marc Chery, Presidente e a. d. di StMicroelectronics, ha commentato positivamente la notizia: “Abbiamo concluso il quarto trimestre 2021 con ricavi netti al di sopra della forchetta di previsione e margine lordo al valore piu’ alto della previsione o leggermente al di sopra, grazie principalmente ad attivita’ operative migliori delle attese in un mercato che continua ad essere dinamico. I nostri ricavi per l’anno 2021 hanno raggiunto i 12,76 miliardi di dollari, pari a un aumento del 24,9% rispetto all’anno 2020, come risultato della forte performance in tutti i mercati finali a cui ci rivolgiamo e ai programmi già in corso con i nostri clienti nel corso dell’anno” Jean-Marc Chery, President e Ceo di StMicroelectronics.