Terna: durante le festività natalizie i consumi elettrici sono aumentati dell’8,7% rispetto agli stessi giorni dell’anno precedente

Anche nel periodo delle festività natalizie i consumi elettrici italiani hanno registrato una sostanziale crescita, confermando il trend positivo che ha caratterizzato il 2021 e che ha visto il fabbisogno energetico tornare sui livelli pre-Covid. Secondo le stime di Terna (nella foto, l’a. d. Stefano Donnarumma), la società che gestisce la rete elettrica nazionale, dal 20 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, i consumi elettrici italiani sono aumentati dell’8,7%, rispetto allo stesso periodo del 2020-2021, e del 13,7% rispetto a quello del 2019-2020, facendo misurare dati in linea con quelli registrati nel 2016-2017. La dinamica in flessione non si discosta da quella tipica del periodo natalizio e, come di consuetudine, fa toccare valori assoluti in energia tra i più bassi dell’anno. In termini destagionalizzati, nelle due settimane in esame, caratterizzate da temperature miti rispetto alle medie stagionali, il livello della produzione rinnovabile corretto dagli effetti di calendario e temperatura è aumentato del 3,6% rispetto all’anno precedente. Le fonti pulite hanno raggiunto i 9,3 TWh, con l’idroelettrico e l’eolico che hanno contribuito per i due terzi della produzione complessiva. In particolare, in Italia il 25 dicembre 2021 le fonti rinnovabili hanno coperto il 43% della domanda elettrica giornaliera.

Italian electricity consumption recorded substantial growth, even during the Christmas holidays, confirming the positive trend that characterised 2021 and which saw energy demand return to pre-Covid levels. According to estimates by Terna, the company that manages the national electricity grid, from 20 December 2021 to 2 January 2022, Italian electricity consumption increased by 8.7%, compared to the same period in 2020-2021, and by 13.7% compared to 2019-2020, recording data in line with 2016-2017. Energy consumption is typically low during the Christmas season and, as usual, it reached absolute energy values that were among the lowest of the year. In seasonally adjusted terms, during the two weeks in question, which were characterised by mild temperatures compared to seasonal averages, the level of renewable production adjusted for calendar and temperature effects increased by 3.6% compared to the previous year. Clean energy sources reached 9.3 TWh, with hydroelectric and wind power contributing two thirds of total production. In particular, clean energy sources covered 43% of Italian electricity demand on 25 December 2021.