Covid, il contagio con la variante Omicron migliora l’immunità anche da Delta

Alcuni ricercatori in Sudafrica hanno scoperto che le persone che sono state infettate dalla variante Omicron del coronavirus sviluppano un’immunità migliorata alla variante Delta più vecchia. Lo riportano tutti i principali media locali e internazionali, precisando che la conclusione è il risultato di un nuovo studio condotto presso l’Africa Health Research Institute di Durban che coinvolge 33 persone vaccinate e non vaccinate. Gli scienziati hanno scoperto che l’immunità contro un’ulteriore esposizione all’Omicron è aumentata di 14 volte circa due settimane dopo l’infezione, scoprendo anche che l’immunità contro il delta è migliorata di 4,4 volte. Gli scienziati affermano che l’immunità è particolarmente migliorata tra coloro che sono stati vaccinati. Alex Sigal, il coautore dello studio, ha detto su Twitter che se l’omicron è “meno patogeno” come sembra, “allora questo aiuterà a spingere fuori il delta”, rendendolo possibile Lo studio, che non è stato sottoposto a revisione paritaria, è stato presentato alla rivista medica MedRxiv. Uno studio precedente in Sudafrica ha rivelato un rischio ridotto di ospedalizzazione e malattie gravi da Omicron, rispetto al Delta. Il ceppo omicron si è rapidamente diffuso in tutto il mondo da quando è stato rilevato per la prima volta nell’Africa meridionale a novembre.